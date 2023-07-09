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Азербайджанские борцы установили исторический рекорд

Азербайджанские борцы установили исторический рекорд Азербайджанские борцы вольного стиля установили новый рекорд на чемпионате Европы U-15, прошедшем в венгерском Капошваре.
Командные
9 июля 2023 г. 16:08
Азербайджанские борцы установили исторический рекорд

Азербайджанские борцы вольного стиля установили новый рекорд на чемпионате Европы U-15, прошедшем в венгерском Капошваре.

Как передает Report, в командном зачете Азербайджан занял второе место (145 очков), вслед за Грузией (155).

Это является новым национальным рекордом по вольной борьбе в истории чемпионатов Европы до 15 лет.

Отметим, что Гусейн Исмайлов (52 кг), Иса Юсибов (57 кг), Амин Насибов (85 кг) завоевали серебро, а Рашид Назаров (41 кг), Руслан Ализаде (44 кг), Гасан Гасанов (48 кг), Фарид Агасизаде (52 кг), Нихад Абасов (62 кг) и Рашад Вейсалов (68 кг) заняли третье место.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri Avropa çempionatında yeni rekorda imza atıb

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