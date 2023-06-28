Азербайджанские борцы успешно стартовали на чемпионате Европы

В испанском городе Сантьяго-де-Компостела стартовал чемпионат Европы до 20 лет по борьбе.

В испанском городе Сантьяго-де-Компостела стартовал чемпионат Европы по борьбе U-20.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, в первый день соревнований на ковер вышли борцы греко-римскго стиля в весовых категориях 55, 63, 77, 87 и 130 кг.

Эльмир Алиев, ставший в марте чемпионом Европы U-23 в категории до 60 кг, без труда вышел в финал в категории 55 кг. Он одержал победу с большим отрывом над испанцем Хамесом Кастано (9:0), французом Илияном Айнау (7:0), турком Мухамметом Эмином Чакыром (10:1) и армянином Гомеросом Аракеляном (8:0). Одолев в финале украинца Марко Волошина (10:0) Эльмир Алиев стал двухкратным чемпионом Европы.

Фараим Мустафаев в весовой категории 63 кг завоевал бронзу, выиграв у Фуркана Эркена из Турции со счетом 13:10.

Давуд Мамедов (77 кг) не оставил ни единого шанса армянину Ваге Оганесяну в 1/8 финала - 7:1. Д.Мамедов также одолел украинца Руслана Абдиева - 4:2, в полуфинале обыграл болгарина Мартина Димитрова (7:1) и вышел в финал чемпионата Европы. В решающей встрече азербайджанский борец проиграл румыну Александру Соловею со счетом 5:7 и взял серебро турнира.

Еще одну серебряную медаль в актив сборной записал Мазаим Марданов (130 кг).