​Азербайджанские борцы стали победителями Кубка мира

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанская сборная одержала победу на прошедшем в Тегеране Кубке мира по греко-римской борьбе. Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, 20 февраля азербайджанские борцы встретились с победившей в финале в другой группе российской сборной. Бой завершился победой наших борцов со счетом 18:17. Азербайджанские борцы впервые одержали победу в Кубке мира.

Азербайджан-Россия 4*:4 (18:17)

59 кг - Эльман Мухтаров - З.Кабалоев 2:3

66 кг - Гасан Алиев - А.Сурков 5:1

71 кг - Расул Чунаев - Чингиз Лабазанов 2:0

75 кг - Эльвин Мурсалиев - Роман Власов 0:8

80 кг - Рафик Гусейнов - Э.Салеев 2:1

85 кг - Ислам Аббасов - Давит Чакветадзе 5:0 (абсолютная победа)

98 кг - Орхан Нуриев - Никита Мельников 0:5

130 кг - Сабах Шариати - С.Семенов 1:2.

Отметим, что наряду с азербайджанскими спортсменами на соревнованиях участвовали также борцы из Ирана, Швеции, Германии, Венгрии, России, Турции и Армении. По результатам жеребьевки, азербайджанские спортсмены встретились в группе А с представителями сборных Ирана, Швеции и Германии, в группе Б выступили сборные России, Венгрии, Турции и Армении. Напряженная встреча наших борцов с иранскими спортсменами завершилась победой азербайджанцев со счетом 6:2. Вслед за этим, наша команда со счетом 7:1 одержала победу над спортсменами из Германии и Швеции и завоевала путевку в финал Кубка мира.