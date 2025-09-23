Азербайджанские борцы греко-римского стиля, успешно выступившие на чемпионате мира, вернулись на Родину
Командные
23 сентября, 2025
- 05:12
В столице Хорватии Загребе завершился чемпионат мира по греко-римской борьбе, на котором успешно выступила сборная Азербайджана.
Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов встретили журналисты и представители общественности.
Отметим, что сборная Азербайджана набрала 89 очков и заняла второе место в общекомандном зачете. Наши борцы завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.
Золото выиграл Ульви Гянизаде (72 кг), серебро – Хасрет Джафаров (67 кг), бронзу – Элданиз Азизли (55 кг) и Мурад Ахмедиев (92 кг).
