Азербайджанские борцы греко-римского стиля, успешно выступившие на чемпионате мира, вернулись на Родину

В столице Хорватии Загребе завершился чемпионат мира по греко-римской борьбе, на котором успешно выступила сборная Азербайджана.

Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов встретили журналисты и представители общественности.

Отметим, что сборная Азербайджана набрала 89 очков и заняла второе место в общекомандном зачете. Наши борцы завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Золото выиграл Ульви Гянизаде (72 кг), серебро – Хасрет Джафаров (67 кг), бронзу – Элданиз Азизли (55 кг) и Мурад Ахмедиев (92 кг).

