    Азербайджанские борцы греко-римского стиля, успешно выступившие на чемпионате мира, вернулись на Родину

    • 23 сентября, 2025
    • 05:12
    Азербайджанские борцы греко-римского стиля, успешно выступившие на чемпионате мира, вернулись на Родину

    В столице Хорватии Загребе завершился чемпионат мира по греко-римской борьбе, на котором успешно выступила сборная Азербайджана.

    Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов встретили журналисты и представители общественности.

    Отметим, что сборная Азербайджана набрала 89 очков и заняла второе место в общекомандном зачете. Наши борцы завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.
    Золото выиграл Ульви Гянизаде (72 кг), серебро – Хасрет Джафаров (67 кг), бронзу – Элданиз Азизли (55 кг) и Мурад Ахмедиев (92 кг).

    Dünya çempionatında uğurlu çıxış edən Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri Vətənə qayıdıblar

    Лента новостей