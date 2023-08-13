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Азербайджанские  боксеры завоевали 10 медалей на Играх СНГ

Азербайджанские  боксеры завоевали 10 медалей на Играх СНГ Подведены итоги соревнований по боксу на II играх стран СНГ в столице Беларуси Минске.
Командные
13 августа 2023 г. 10:05
Азербайджанские  боксеры завоевали 10 медалей на Играх СНГ

Подведены итоги соревнований по боксу на II играх стран СНГ в столице Беларуси Минске.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, сборная страны завершила турнир с 10 медалями.

В составе команды серебряными призерами стали Айнур Микаилова (54 кг), Магомедали Гасымзаде (60 кг), Зия Гасанов (71 кг) и Фархад Шейдаев (75 кг).

Бронзовыми медалями завершили игры Омар Асланлы (54 кг), Аслан Гулиев (63,5 кг), Лала Мадатова (48 кг), Айсу Исмайлова (50 кг), Нармин Ализаде (52 кг) и Гызбяс Искендер (60 кг).

В итоге сборная Азербайджана заняла 5-е место в командном зачете. Спортсмены вернутся в Баку 14 августа.

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Версия на азербайджанском языке Boksçularımız MDB Oyunlarında 10 medal qazanıb

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