Азербайджанские боксеры завоевали 10 медалей на Играх СНГ

Подведены итоги соревнований по боксу на II играх стран СНГ в столице Беларуси Минске.

Подведены итоги соревнований по боксу на II играх стран СНГ в столице Беларуси Минске.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, сборная страны завершила турнир с 10 медалями.

В составе команды серебряными призерами стали Айнур Микаилова (54 кг), Магомедали Гасымзаде (60 кг), Зия Гасанов (71 кг) и Фархад Шейдаев (75 кг).

Бронзовыми медалями завершили игры Омар Асланлы (54 кг), Аслан Гулиев (63,5 кг), Лала Мадатова (48 кг), Айсу Исмайлова (50 кг), Нармин Ализаде (52 кг) и Гызбяс Искендер (60 кг).

В итоге сборная Азербайджана заняла 5-е место в командном зачете. Спортсмены вернутся в Баку 14 августа.