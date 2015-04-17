​Азербайджанская штангистка завоевала бронзу на чемпионате Европы

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Представительница Азербайджана Анастасия Ибрагимли завоевала бронзу в весовой категории до 69 килограммов на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Тбилиси.

Как передает Report, победу одержала белоруска Дина Сазановец.

Россиянка Яна Кондрашова завоевала серебро.

Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Тбилиси (Грузия)

Женщины. До 69 кг

1. Дина Сазановец (Белоруссия) — 255 кг в двоеборье (115 кг в рывке + 140 кг в толчке).

2. Яна Кондрашова (Россия) — 235 (105+130).

3. Анастасия Ибрагимли (Азербайджан) — 233 (103+130).