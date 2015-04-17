 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Азербайджанская штангистка завоевала бронзу на чемпионате Европы

    Победу одержала белоруска

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Представительница Азербайджана Анастасия Ибрагимли завоевала бронзу в весовой категории до 69 килограммов на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Тбилиси.

    Как передает Report, победу одержала белоруска Дина Сазановец.

    Россиянка Яна Кондрашова завоевала серебро.

    Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Тбилиси (Грузия)

    Женщины. До 69 кг

    1. Дина Сазановец (Белоруссия) — 255 кг в двоеборье (115 кг в рывке + 140 кг в толчке).

    2. Яна Кондрашова (Россия) — 235 (105+130).

    3. Анастасия Ибрагимли (Азербайджан) — 233 (103+130).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi