Азербайджанская сборная по волейболу проведет встречу 1/4 финала на первенстве Европы

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня азербайджанская женская национальная команда по волейболу выйдет на матч 1/4 финала Чемпионата Европы.
Как сообщает Report, коллектив под руководством Фаига Гараева за последние 5 дней второй раз встретится со сборной Германии.
Встречу Азербайджан-Германия, которая состоится на Национальной гимнастической арене в Баку, будут обслуживать сербские и словацкие арбитры. Эти команды уже встречались в рамках группового этапа. Тогда победили хозяева поля со счетом 3:1. Азербайджанская команда считается фаворитом этой встречи. Победитель игры в полуфинале встретится с командой из Голландии.
Отметим, что сегодня на последнем матче 1/4 финала встретятся сборные России и Турции. Эти команды встречались в групповом этапе, тогда победила Россия со счетом 3:1. Победитель этой встречи в полуфинале сыграет с командой из Сербии. Обслуживать этот матч будет также азербайджанский арбитр Эльдар Зульфугаров.
Чемпионат Европы
1/4 финала
29 сентября
18:00. Азербайджан - Германия
Арбитры: Владимир Симонович (Сербия), Юрай Мокри (Словакия)
20:30. Россия - Турция
Арбитры: Эльдар Зульфугаров (Азербайджан), Даниеле Раписарда (Италия)
Национальная гимнастическая арена
Şamo QuliyevАвтор новости
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