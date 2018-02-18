 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджанская сборная по дзюдо завоевала первое место на открытом чемпионате Европы

    На счету спортсменов 5 медалей

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В Австрийском Оберварте завершился открытый чемпионат Европы по дзюдо.

    Как передает Report, азербайджанская сборная не осталась без медалей и во второй день соревнований.

    Выступающий в категории 90 кг Фирудин Дадашов взял бронзу международного турнира. Одержавший победу над представителями Канады, Австрии, России, Италии азербайджанский дзюдоист уступил лишь занявшему первенство японцу.

    Таким образом, азербайджанские дзюдоисты завершили турнир в Оберварте с 2 золотыми, 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями. В первые дни соревнований золото завоевали Орхан Сафаров и Мехман Садыхов, серебро и бронзу взяли Тельман Велиев и Вюгар Ширинли соответственно.

    По итогам турнира национальная сборная Азербайджана, опередив все страны по колличесву и качеству медалей, заняла первое место чемпионата.  

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi