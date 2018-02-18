Азербайджанская сборная по дзюдо завоевала первое место на открытом чемпионате Европы

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В Австрийском Оберварте завершился открытый чемпионат Европы по дзюдо.

Как передает Report, азербайджанская сборная не осталась без медалей и во второй день соревнований.

Выступающий в категории 90 кг Фирудин Дадашов взял бронзу международного турнира. Одержавший победу над представителями Канады, Австрии, России, Италии азербайджанский дзюдоист уступил лишь занявшему первенство японцу.

Таким образом, азербайджанские дзюдоисты завершили турнир в Оберварте с 2 золотыми, 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями. В первые дни соревнований золото завоевали Орхан Сафаров и Мехман Садыхов, серебро и бронзу взяли Тельман Велиев и Вюгар Ширинли соответственно.

По итогам турнира национальная сборная Азербайджана, опередив все страны по колличесву и качеству медалей, заняла первое место чемпионата.