Азербайджанская баскетбольная лига: В последней игре тура произошла сенсация

Завершился XXV тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

Завершился XXV тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Report, в заключительный день тура прошел еще один матч: "Серхедчи" неожиданно уступил астаринскому клубу "Зирвя" - 93:103 (26:28, 30:26, 23:26, 14:23)

После этой победы НТД и "Сабах" гарантировали себе выход в плей-офф.

Героем встречи стал баскетболист астаринской команды Рашард Крукшанк, набравший 22 очка. В составе хозяев поля дабл-дабл оформили Майкл Диггинс (34 очка + 11 подборов), Максвелл Старвуд (18 + 10) и Брэндон Миллер (28 очков + 13 "ассистов").

Ранее состоялись три игры тура: "Гянджа" – "Сабах" - 84:87, "Олимпик" (Шеки) – "Нефтчи" - 78:112, "АААФ Хырдалан" – НТД - 95:102.