О нас

Азербайджанская баскетбольная лига: В последней игре тура произошла сенсация

Азербайджанская баскетбольная лига: В последней игре тура произошла сенсация Завершился XXV тур Азербайджанской баскетбольной лиги.
Командные
11 апреля 2023 г. 22:01
Азербайджанская баскетбольная лига: В последней игре тура произошла сенсация

Завершился XXV тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Report, в заключительный день тура прошел еще один матч: "Серхедчи" неожиданно уступил астаринскому клубу "Зирвя" - 93:103 (26:28, 30:26, 23:26, 14:23)

После этой победы НТД и "Сабах" гарантировали себе выход в плей-офф.

Героем встречи стал баскетболист астаринской команды Рашард Крукшанк, набравший 22 очка. В составе хозяев поля дабл-дабл оформили Майкл Диггинс (34 очка + 11 подборов), Максвелл Старвуд (18 + 10) и Брэндон Миллер (28 очков + 13 "ассистов").

Ранее состоялись три игры тура: "Гянджа" – "Сабах" - 84:87, "Олимпик" (Шеки) – "Нефтчи" - 78:112, "АААФ Хырдалан" – НТД - 95:102.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Basketbol Liqası: Turun son oyununda sensasiya qeydə alınıb

Другие новости из категории

Азербайджанские гимнастки примут участие в Кубке мира в Узбекистане
Азербайджанские гимнастки примут участие в Кубке мира в Узбекистане
11 апреля 2023 г. 20:27
Азербайджанская баскетбольная лига: НТД стал единоличным лидером
ФотоАзербайджанская баскетбольная лига: НТД стал единоличным лидером
10 апреля 2023 г. 22:45
Азербайджанская баскетбольная лига: Нефтчи в Шеки победил Олимпик
Азербайджанская баскетбольная лига: "Нефтчи" в Шеки победил "Олимпик"
9 апреля 2023 г. 17:09
Успех азербайджанских спортсменов на международных турнирах по акробатике
ФотоУспех азербайджанских спортсменов на международных турнирах по акробатике
9 апреля 2023 г. 12:46
Стали известны финалисты Высшей лиги по волейболу среди мужских команд
Стали известны финалисты Высшей лиги по волейболу среди мужских команд
6 апреля 2023 г. 20:56
Завершился XXIV тур Азербайджанской баскетбольной лиги
ФотоЗавершился XXIV тур Азербайджанской баскетбольной лиги
5 апреля 2023 г. 21:52
Азербайджанская баскетбольная лига: Серхедчи и Сабах завоевали победу
Азербайджанская баскетбольная лига: "Серхедчи" и "Сабах" завоевали победу
4 апреля 2023 г. 22:39
Азербайджанская баскетбольная лига: Гянджа одержала очередную победу
Азербайджанская баскетбольная лига: "Гянджа" одержала очередную победу
2 апреля 2023 г. 18:15
Объявлены соперники сборной Азербайджана по волейболу на Универсиаде
Объявлены соперники сборной Азербайджана по волейболу на Универсиаде
1 апреля 2023 г. 11:00
Муров и Хары бюльбюль начали полуфинальный этап с победы
"Муров" и "Хары бюльбюль" начали полуфинальный этап с победы
30 марта 2023 г. 22:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi