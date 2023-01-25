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Азербайджанская баскетбольная лига: "Серхедчи" проиграл NTD

Азербайджанская баскетбольная лига: "Серхедчи" проиграл NTD Стартовал XV тур Азербайджанской баскетбольной лиги.
Командные
25 января 2023 г. 00:19
Азербайджанская баскетбольная лига: Серхедчи проиграл NTD

Стартовал XV тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Report, первая встреча тура состоялась между командами "Серхедчи" и NTD.

В матче, который проходил в спортивном центре "Серхедчи", сильнее оказалась команда NTD – 78:79.

Самым результативным игроком клуба "Серхедчи" стал Эндар Поладханлы – 20 очков, 4 подбора. Игрок NTD Лондел Кинг набрал 27 очков, на его счету 23 подбора.

Отметим, что 28-29 января пройдут встречи между клубами "Сабах" и "Зирвя Астара", "AAAF Хырдалан" и "СК Нефтчи", а также "Гянджа" и "Олимпик Шеки".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Basketbol Liqası: "Sərhədçi" NTD-yə uduzub

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