Азербайджанская баскетбольная лига: "Серхедчи" проиграл NTD

Стартовал XV тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

Стартовал XV тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Report, первая встреча тура состоялась между командами "Серхедчи" и NTD.

В матче, который проходил в спортивном центре "Серхедчи", сильнее оказалась команда NTD – 78:79.

Самым результативным игроком клуба "Серхедчи" стал Эндар Поладханлы – 20 очков, 4 подбора. Игрок NTD Лондел Кинг набрал 27 очков, на его счету 23 подбора.

Отметим, что 28-29 января пройдут встречи между клубами "Сабах" и "Зирвя Астара", "AAAF Хырдалан" и "СК Нефтчи", а также "Гянджа" и "Олимпик Шеки".