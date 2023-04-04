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Азербайджанская баскетбольная лига: "Серхедчи" и "Сабах" завоевали победу

Азербайджанская баскетбольная лига: "Серхедчи" и "Сабах" завоевали победу Дан старт играм в рамках XXIV тура Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ).
Командные
4 апреля 2023 г. 22:39
Азербайджанская баскетбольная лига: Серхедчи и Сабах завоевали победу

Дан старт играм в рамках XXIV тура Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ).

Как сообщает Report, в стартовом матче команда "Серхедчи" встретилась с "Олимпик Шеки". Встреча завершилась победой первых со счетом 94:91.

Результативностью в противостоянии отличились Максвелл Старвуд (35 очков, 7 подборов) и Даванте Купер (29 очков, 5 подборов) из "Серхедчи" и "Олимпик Шеки" соответственно.

Вторая игра дня состоялась между баскетболистами "Нефтчи" и "Сабах". Гости выиграли у соперника со счетом 68:80.

Самыми результативными стали Мохсен Морадхани ("Нефтчи", 23 очка, 16 подборов) и Кямран Мамедов ("Сабах", 19 очков, 7 подборов).

Отметим, что тур завершится матчами "Зирвя Астара" - НТД и "АААФ Хырдалан" - "Гянджа", которые пройдут 5 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sərhədçi" və "Sabah" qələbə qazanıb

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