Азербайджанская баскетбольная лига: "Серхедчи" и "Сабах" завоевали победу

Дан старт играм в рамках XXIV тура Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ).
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Результативностью в противостоянии отличились Максвелл Старвуд (35 очков, 7 подборов) и Даванте Купер (29 очков, 5 подборов) из "Серхедчи" и "Олимпик Шеки" соответственно.
Вторая игра дня состоялась между баскетболистами "Нефтчи" и "Сабах". Гости выиграли у соперника со счетом 68:80.
Самыми результативными стали Мохсен Морадхани ("Нефтчи", 23 очка, 16 подборов) и Кямран Мамедов ("Сабах", 19 очков, 7 подборов).
Отметим, что тур завершится матчами "Зирвя Астара" - НТД и "АААФ Хырдалан" - "Гянджа", которые пройдут 5 апреля.