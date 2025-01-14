Азербайджанская баскетбольная лига: Сегодня состоится отложенная игра 9-го тура

Сегодня состоится отложенная игра 9-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги.

Сегодня состоится отложенная игра 9-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает Report, в группе А "Нахчыван" встретится с "Абшероном" в 19:00 в Бакинском дворце спорта.

"Нахчыван" занимает второе место в группе с 16 очками, а "Абшерон" - пятое, имея в активе 13 очков.

Отметим, что отложенные матчи группы B пройдут завтра. Матч между "Шеки" и "Гянджой" начнется в 14:00 в Шекинском олимпийском спортивном комплексе, а между "Сумгайытом" и "Губой" - в 19:00 в Сумгайытском олимпийском спортивном комплексе.

Игры были отложены в связи с днем траура, объявленного в Азербайджане 26 декабря ​​прошлого года после крушения пассажирского самолета AZAL в Актау.