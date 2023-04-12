Азербайджанская баскетбольная лига: "Гянджа" вышла в плей-офф

Дан старт XXVI туру Азербайджанской баскетбольной лиги.

Дан старт XXVI туру Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Report , в матче открытия встретились команды "Нефтчи" и "Гянджа". Игра прошла в спортивном комплексе "Серхедчи".

Благодаря трехочковому броску одного из основных игроков регионального клуба Джареда Смолла на последней секунде гянджинцы выиграли со счетом 87:86. После этого результата команда, увеличившая запас очков до 45, стала лидером первенства страны и вышла в плей-офф.

Самыми результативными игроками встречи стали Мохсен Морадхани (23 очка, 8 подборов) из "Нефтчи" и Коллин Тернер (24 очка, 9 передач) из "Гянджи".

Отметим, что тура "Сабах" - НТД, "АААФ Хырдалан" - "Серхедчи" и "Зирвя Астара" - "Олимпик Шеки" состоятся 15 и 16 апреля.