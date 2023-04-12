О нас

Азербайджанская баскетбольная лига: "Гянджа" вышла в плей-офф

Азербайджанская баскетбольная лига: "Гянджа" вышла в плей-офф Дан старт XXVI туру Азербайджанской баскетбольной лиги.
Командные
12 апреля 2023 г. 21:27
Азербайджанская баскетбольная лига: Гянджа вышла в плей-офф

Дан старт XXVI туру Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Report, в матче открытия встретились команды "Нефтчи" и "Гянджа". Игра прошла в спортивном комплексе "Серхедчи".

Благодаря трехочковому броску одного из основных игроков регионального клуба Джареда Смолла на последней секунде гянджинцы выиграли со счетом 87:86. После этого результата команда, увеличившая запас очков до 45, стала лидером первенства страны и вышла в плей-офф.

Самыми результативными игроками встречи стали Мохсен Морадхани (23 очка, 8 подборов) из "Нефтчи" и Коллин Тернер (24 очка, 9 передач) из "Гянджи".

Отметим, что тура "Сабах" - НТД, "АААФ Хырдалан" - "Серхедчи" и "Зирвя Астара" - "Олимпик Шеки" состоятся 15 и 16 апреля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" klubu play-offa vəsiqəni təmin edib 

Другие новости из категории

Азербайджанская баскетбольная лига: В последней игре тура произошла сенсация
ФотоАзербайджанская баскетбольная лига: В последней игре тура произошла сенсация
11 апреля 2023 г. 22:01
Азербайджанские гимнастки примут участие в Кубке мира в Узбекистане
Азербайджанские гимнастки примут участие в Кубке мира в Узбекистане
11 апреля 2023 г. 20:27
Азербайджанская баскетбольная лига: НТД стал единоличным лидером
ФотоАзербайджанская баскетбольная лига: НТД стал единоличным лидером
10 апреля 2023 г. 22:45
Азербайджанская баскетбольная лига: Нефтчи в Шеки победил Олимпик
Азербайджанская баскетбольная лига: "Нефтчи" в Шеки победил "Олимпик"
9 апреля 2023 г. 17:09
Успех азербайджанских спортсменов на международных турнирах по акробатике
ФотоУспех азербайджанских спортсменов на международных турнирах по акробатике
9 апреля 2023 г. 12:46
Стали известны финалисты Высшей лиги по волейболу среди мужских команд
Стали известны финалисты Высшей лиги по волейболу среди мужских команд
6 апреля 2023 г. 20:56
Завершился XXIV тур Азербайджанской баскетбольной лиги
ФотоЗавершился XXIV тур Азербайджанской баскетбольной лиги
5 апреля 2023 г. 21:52
Азербайджанская баскетбольная лига: Серхедчи и Сабах завоевали победу
Азербайджанская баскетбольная лига: "Серхедчи" и "Сабах" завоевали победу
4 апреля 2023 г. 22:39
Азербайджанская баскетбольная лига: Гянджа одержала очередную победу
Азербайджанская баскетбольная лига: "Гянджа" одержала очередную победу
2 апреля 2023 г. 18:15
Объявлены соперники сборной Азербайджана по волейболу на Универсиаде
Объявлены соперники сборной Азербайджана по волейболу на Универсиаде
1 апреля 2023 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi