Азербайджанская Баскетбольная Лига: "АААФ Хырдалан" завершил регулярный чемпионат победой

Состоялась очередная игра 28-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги.
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Встреча, прошедшая в СК "Сархадчи", завершилась победой представителя Хырдалана со счетом 109:96.
Благодаря этому результату "АААФ Хырдалан" завершил регулярный чемпионат на четвертом месте.
Результативностью в матче отличились Рушар Крукшанк из "Зирвя Астара" (27 очков, 5 подборов) и Эндрю Корум из "АААФ Хырдалан" (31 очко, 9 подборов).
Отметим, что последние игры 28-го тура "Сабах" - "Олимпик Шеки" и НТД - "Нефтчи" пройдут 29 апреля.