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Азербайджанская Баскетбольная Лига: "АААФ Хырдалан" завершил регулярный чемпионат победой

Азербайджанская Баскетбольная Лига: "АААФ Хырдалан" завершил регулярный чемпионат победой Состоялась очередная игра 28-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги.
Командные
26 апреля 2023 г. 21:41
Азербайджанская Баскетбольная Лига: АААФ Хырдалан завершил регулярный чемпионат победой

Состоялась очередная игра 28-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Report, во втором матче тура встретились команды "Зирвя Астара" и "АААФ Хырдалан".

Встреча, прошедшая в СК "Сархадчи", завершилась победой представителя Хырдалана со счетом 109:96.

Благодаря этому результату "АААФ Хырдалан" завершил регулярный чемпионат на четвертом месте.

Результативностью в матче отличились Рушар Крукшанк из "Зирвя Астара" (27 очков, 5 подборов) и Эндрю Корум из "АААФ Хырдалан" (31 очко, 9 подборов).

Отметим, что последние игры 28-го тура "Сабах" - "Олимпик Шеки" и НТД - "Нефтчи" пройдут 29 апреля.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Basketbol Liqası: "AAAF Xırdalan" müntəzəm mövsümü qələbə ilə başa vurub

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