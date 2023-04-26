Азербайджанская Баскетбольная Лига: "АААФ Хырдалан" завершил регулярный чемпионат победой

Состоялась очередная игра 28-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги.

Состоялась очередная игра 28-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Report , во втором матче тура встретились команды "Зирвя Астара" и "АААФ Хырдалан".

Встреча, прошедшая в СК "Сархадчи", завершилась победой представителя Хырдалана со счетом 109:96.

Благодаря этому результату "АААФ Хырдалан" завершил регулярный чемпионат на четвертом месте.

Результативностью в матче отличились Рушар Крукшанк из "Зирвя Астара" (27 очков, 5 подборов) и Эндрю Корум из "АААФ Хырдалан" (31 очко, 9 подборов).

Отметим, что последние игры 28-го тура "Сабах" - "Олимпик Шеки" и НТД - "Нефтчи" пройдут 29 апреля.