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Азербайджан вышел в четвертьфинал Олимпиады

Азербайджан вышел в четвертьфинал Олимпиады Сборная Азербайджана по шахматам вышла в четвертьфинал онлайн-Олимпиады.
Командные
23 августа 2020 г. 18:53
Азербайджан вышел в четвертьфинал Олимпиады

Сборная Азербайджана по шахматам вышла в четвертьфинал онлайн-Олимпиады.

Как передает Report, в третий день турнира в Топ-дивизионе наша команда провела три встречи в рапид в группе В. Она поочередно обыграла Испанию, Норвегию и Францию, заняв первое место в группе и получив путевку в четвертьфинал.

Представляем результаты встреч:

Испания – Азербайджан 2:4

Азербайджан – Норвегия 5,5:0,5

Франция – Азербайджан 2,5:3,5

Итоговая турнирная таблица: Азербайджан, Венгрия - по 14 очков, Украина, Казахстан, Испания - по 13, Нидерланды - 9, Словакия - 8, Франция - 4, Норвегия - 2, ЮАР - 0.

Следует отметить, что из группы в плей-офф выйдут три команды. Победитель подгруппы получит автоматический пропуск в четвертьфинал.

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