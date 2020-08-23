Азербайджан вышел в четвертьфинал Олимпиады

Сборная Азербайджана по шахматам вышла в четвертьфинал онлайн-Олимпиады.

Сборная Азербайджана по шахматам вышла в четвертьфинал онлайн-Олимпиады.

Как передает Report, в третий день турнира в Топ-дивизионе наша команда провела три встречи в рапид в группе В. Она поочередно обыграла Испанию, Норвегию и Францию, заняв первое место в группе и получив путевку в четвертьфинал.

Представляем результаты встреч:

Испания – Азербайджан 2:4

Азербайджан – Норвегия 5,5:0,5

Франция – Азербайджан 2,5:3,5

Итоговая турнирная таблица: Азербайджан, Венгрия - по 14 очков, Украина, Казахстан, Испания - по 13, Нидерланды - 9, Словакия - 8, Франция - 4, Норвегия - 2, ЮАР - 0.

Следует отметить, что из группы в плей-офф выйдут три команды. Победитель подгруппы получит автоматический пропуск в четвертьфинал.