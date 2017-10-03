Азербайджан примет международный турнир по пляжному волейболу

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Европейская конфедерация волейбола в очередной раз оказала доверие Азербайджану.

Как сообщает Report, Азербайджан вслед за чемпионатом Европы по волейболу среди женщин примет международный турнир по пляжному волейболу (2017 CEV-EEVZA Beach Volleyball Satellite Baku).

Соревнование будет проведено с 11 по 14 октября во Дворце водных видов спорта. Азербайджан на турнире представят следующие пары: Руслан Алиев - Вусал Гурбанов, Вадим Кутуков - Парвиз Самедов, Фидан Агамамедова - Дунья Велиева, Ильхама Алиева - Ирина Аббасзаде и Назиля Салимова - Виктория Агакишиева.

В мужском первенстве свои силы испытают 5 команд из России, 4 из Чехии, по 2 команды из Австрии, Голландии, Дании, Украины, Франции, Греции, по одной команде из Словении, Финляндии, Швеции, Турции, Италии и Латвии. В соревновании по волейболу среди женщин примут участие по одной паре из Австрии, Бельгии, Беларуси, Шотландии, Словении, Швеции, Кипра, Германии, Греции, Чехии, по 2 пары из Венгрии, Голландии, Дании, 3 пары из Франции и 5 из России.

11-13 октября состоится квалификационный раунд соревнований, 14 октября пройдут полуфинальные и финальные матчи.

Отметим, что матчи состоятся на 3 площадках. За первое место будут награждены суммой в 880 евро, за второе место- 640 и за третье место - 520 евро.