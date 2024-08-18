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Азербайджан представлен на "Московских летних играх"

Азербайджан представлен на "Московских летних играх" Представители Азербайджана приняли участие в международных соревнованиях "Московские летние игры ассоциаций развития кооперативного спорта", проходящих в российской столице.
Командные
18 августа 2024 г. 14:12
Азербайджан представлен на Московских летних играх

Азербайджан представлен на "Московских летних играх ассоциаций развития кооперативного спорта", проходящих в российской столице.

Как сообщает Report, церемония открытия Игр началась с парада команд.

Отметим, что в соревнованиях в различных видах спорта принимают участие представители из 22 стран.

В мероприятии Азербайджан представляют сотрудники Министерства молодежи и спорта, Министерства юстиции, Министерства финансов, Министерства науки и образования, МВД, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства цифрового развития и транспорта, "Азербайджанских авиалиний" и Государственной нефтяной компании.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan təmsilçiləri “Moskva yay oyunları”nda iştirak edir

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