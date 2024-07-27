О нас

Азербайджан обратится с жалобой в МОК из-за заявлений ведущих телеканала France 2

Азербайджан обратится с жалобой в МОК из-за заявлений ведущих телеканала France 2 Азербайджан подаст в Международный олимпийский комитет (МОК) жалобу на высказывания в адрес Баку во время прямой трансляции церемонии открытия Олимпийских игр на французском телеканале France 2.
Командные
27 июля 2024 г. 22:15
Азербайджан обратится с жалобой в МОК из-за заявлений ведущих телеканала France 2

Азербайджан подаст в Международный олимпийский комитет (МОК) жалобу на высказывания в адрес Баку во время прямой трансляции церемонии открытия Олимпийских игр на французском телеканале France 2.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент Национального Олимпийского комитета (НОК) Азербайджана Чингиз Гусейнзаде.

"Жалоба готовится. Сейчас уточняется ее текст. Постараемся передать жалобу в МОК уже сегодня", - сказал Гусейнзаде.

Он добавил, что Национальный олимпийский комитет распространит текст жалобы по своим каналам.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “France 2” telekanalından BOK-a şikayət edəcək

Экслюзивные новости

Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
26 июля 2024 г. 13:15
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
24 июля 2024 г. 15:53
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
23 июля 2024 г. 16:19
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
23 июля 2024 г. 11:00
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi