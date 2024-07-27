Азербайджан обратится с жалобой в МОК из-за заявлений ведущих телеканала France 2

Азербайджан подаст в Международный олимпийский комитет (МОК) жалобу на высказывания в адрес Баку во время прямой трансляции церемонии открытия Олимпийских игр на французском телеканале France 2.
Как передает Report, об этом заявил вице-президент Национального Олимпийского комитета (НОК) Азербайджана Чингиз Гусейнзаде.
"Жалоба готовится. Сейчас уточняется ее текст. Постараемся передать жалобу в МОК уже сегодня", - сказал Гусейнзаде.
Он добавил, что Национальный олимпийский комитет распространит текст жалобы по своим каналам.