Азербайджан обратится с жалобой в МОК из-за заявлений ведущих телеканала France 2

Азербайджан подаст в Международный олимпийский комитет (МОК) жалобу на высказывания в адрес Баку во время прямой трансляции церемонии открытия Олимпийских игр на французском телеканале France 2.

Азербайджан подаст в Международный олимпийский комитет (МОК) жалобу на высказывания в адрес Баку во время прямой трансляции церемонии открытия Олимпийских игр на французском телеканале France 2.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент Национального Олимпийского комитета (НОК) Азербайджана Чингиз Гусейнзаде.

"Жалоба готовится. Сейчас уточняется ее текст. Постараемся передать жалобу в МОК уже сегодня", - сказал Гусейнзаде.

Он добавил, что Национальный олимпийский комитет распространит текст жалобы по своим каналам.