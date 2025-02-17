Азербайджан лидирует в европейском клубном рейтинге по пляжному волейболу

09:17

Азербайджан лидирует в европейском рейтинге клубов по пляжному волейболу.

Как сообщает Report, Европейская конфедерация волейбола опубликовала страновой рейтинг по итогам выступления клубов.

Азербайджан занял первое место как в женском (75 очков), так и в мужском (90 очков) рейтинге.

Рейтинговые очки страны увеличились благодаря успешным выступлениям наших спортсменов в межклубном Кубке Европы в 2023 и 2024 годах.

Отметим, что в 2023 году мужская команда "Муров Аз Терминал", а в 2024 году как женская, так и мужская команды "Азеррейл" стали победителями Кубка Европы.