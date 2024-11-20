Азербайджан и Казахстан обсудили расширение сотрудничества в спортивной сфере

Замминистра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева приняла казахстанского коллегу Ержана Еркинбаева.

Замминистра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева приняла казахстанского коллегу Ержана Еркинбаева.

Об этом Report сообщили в Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Приветствуя гостя, Василева проинформировала коллегу о проводимой в Азербайджане в области спорта работе и достигнутых успехах.

В ходе встречи стороны обсудили расширение двустороннего сотрудничества в спортивной сфере.

На встрече присутствовали руководители секторов Министерства молодежи и спорта Айдын Мамедов, Ульвия Гаджиева, Эльвин Зейналов, директор Департамента международного сотрудничества Министерства туризма и спорта Казахстана Акмарал Джамалатова, начальник отдела внутреннего анализа Комитета индустрии туризма Нурбол Байжанов, первый секретарь посольства Казахстана в Азербайджане Данияр Баталов.