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Азербайджан и Казахстан обсудили расширение сотрудничества в спортивной сфере

Азербайджан и Казахстан обсудили расширение сотрудничества в спортивной сфере Замминистра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева приняла казахстанского коллегу Ержана Еркинбаева.
Командные
20 ноября 2024 г. 23:12
Азербайджан и Казахстан обсудили расширение сотрудничества в спортивной сфере

Замминистра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева приняла казахстанского коллегу Ержана Еркинбаева.

Об этом Report сообщили в Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Приветствуя гостя, Василева проинформировала коллегу о проводимой в Азербайджане в области спорта работе и достигнутых успехах.

В ходе встречи стороны обсудили расширение двустороннего сотрудничества в спортивной сфере.

На встрече присутствовали руководители секторов Министерства молодежи и спорта Айдын Мамедов, Ульвия Гаджиева, Эльвин Зейналов, директор Департамента международного сотрудничества Министерства туризма и спорта Казахстана Акмарал Джамалатова, начальник отдела внутреннего анализа Комитета индустрии туризма Нурбол Байжанов, первый секретарь посольства Казахстана в Азербайджане Данияр Баталов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Qazaxıstan arasında idman sahəsi üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə edilib

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