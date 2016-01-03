АЗАЛ совершил свой первый трансфер

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский футбольный клуб АЗАЛ реализовал свой первый трансфер в новом году.

Как сообщили Report в пресс-службе клуба, «летчики» подписали двухлетний контракт с 23-и летним защитником Эльтуном Гусейновым, который начало сезона провел в «Зире».

Отметим, что Гусейнов мог перейти в АЗАЛ еще летом, когда его пригласил наставник клуба Тарлан Ахмедов. Однако, из-за проблем в документах он не смог подписать контракт с «летчиками». Затем Гусейнов смог решить проблемы с «Баку» и перешел в «Зире».