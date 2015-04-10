Автобус команды "Бешикташ" забросали камнями

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Автобус турецкого гандбольного клуба "Бешикташ" забросали камнями. Как сообщает Report, инцидент произошел в Мерсине после матча с местной командой.

Главный тренер стамбульского клуба Муфит Арын заявил, что в результате нападения в автобусе были выбиты стекла.

Отметим, автобус с футболистами турецкого клуба "Фенербахче" подвергся нападению в Трабзоне после выездного матча Суперлиги с "Ризеспором". В результате нападения пострадал водитель.