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    Автобус команды "Бешикташ" забросали камнями

    Инцидент произошел в Мерсине после матча с местной командой

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Автобус турецкого гандбольного клуба "Бешикташ" забросали камнями. Как сообщает Report, инцидент произошел в Мерсине после матча с местной командой.

    Главный тренер стамбульского клуба Муфит Арын заявил, что в результате нападения в автобусе были выбиты стекла. 

    Отметим, автобус с футболистами турецкого клуба "Фенербахче" подвергся нападению в Трабзоне после выездного матча Суперлиги с "Ризеспором". В результате нападения пострадал водитель. 

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