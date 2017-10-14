"Араз" проведет решающую игру на основном этапе Кубка УЕФА

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанская футзал команда "Араз" проведет сегодня решающую игру на основном этапе Кубка УЕФА.

Как сообщает Report, в организуемом в Румынии 3 туре VIII группы нахчыванский представитель встретится с румынской командой "Дева".

"Араз" одолел в первом матче чемпиона Боснии и Герцеговины "Мостар" со счетом 5:2, во втором туре со счетом 6:4 мальтийский "Эндрюс". На данном этапе команда является лидером группы. Для выхода в элитный тур коллектив под руководством Жозе Алесио должен сохранить свою позицию.

"Дева" с тремя баллами на второй позиции. Даже ничейный счет достаточен представителю Азербайджана для продолжения борьбы. Ситуацию может поменять только проигрыш румынам с большим счетом.

Кубок УЕФА по футзалу

Основной этап, 8 путь

VIII группа, III тур

14 октября

20:00. “Араз” (Азербайджан) – “Дева” (Румыния)

Дворец спорта города Дева

Очки: “Араз” – 6, “Дева”, “Мостар” – 3, “Сент Эндрюс ” – 0.