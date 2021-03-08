АМОР провёл турнир по волейболу среди женских команд

7 марта Азербайджанское молодежное объединение России (АМОР) провело свой ежегодный турнир по волейболу среди женских команд, приуроченный к празднованию Международного женского Дня

7 марта Азербайджанское молодежное объединение России (АМОР) провело свой ежегодный турнир по волейболу среди женских команд, приуроченный к празднованию Международного женского Дня.

Всего в турнире приняло участие шесть команд, заявленных от азербайджанских клубов ВУЗов столицы (ГУУ, МГУ, РЭУ, РУДН, Сеченовский университет, МПГУ).

Мероприятие началось со сбора участниц, во время которого их поздравили с предстоящим Международным женским Днём.

С приветственным словом выступил Ответственный секретарь АМОР Джейхун Гусейнов. Он поздравил всех присутствующих девушек с праздником, указал на особое внимание уделяемое Председателем объединения Лейлы Алиевой на здоровый образ жизни и популяризации спорта среди молодежи, а также пожелал командам честной игры и удачи.

Далее слово взял Координатор проектов АМОР Рамин Раджабов, который пожелал участницам успехов и сил.

В ходе игры в полуфинал вышли команды РУДН, МГУ, ГУУ и Сеченовский университет.

По итогу полуфинала в финале остались команды МГУ и ГУУ. В этой завершающей схватке победителем стала команда ГУУ.

Таким образом места распределились следующим образом:

III место — РУДН

II место — МГУ

I место — ГУУ

Также состоялись особые награждения в номинациях:

- Лучшие игроки турнира: Агаммедова Фидан (РУДН), Сулейманова Лейла (Сеченовский университет), Баранникова Светлана (РУДН);

- Лучший нападающий: Винокурова Карина (ГУУ);

- Лучший подающий: Гулиева Айнур (МГУ);

- Лучший принимающий: Бабашова Джавидан (Сеченовский университет);

- Лучшая группа поддержки — МПГУ

Напомним, что проведение спортивных мероприятий — это добрая традиция АМОР пропаганды спорта и здорового образа жизни среди молодежи. Из года в год организация проводит такие мероприятия как «Кубок Гейдара Алиева» по футболу, спортивные Универсиады, дни здоровья, функционируют спортивные секции (футбол, волейбол) и многое другое.