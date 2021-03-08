АМОР провёл турнир по волейболу среди женских команд

7 марта Азербайджанское молодежное объединение России (АМОР) провело свой ежегодный турнир по волейболу среди женских команд, приуроченный к празднованию Международного женского Дня.
Всего в турнире приняло участие шесть команд, заявленных от азербайджанских клубов ВУЗов столицы (ГУУ, МГУ, РЭУ, РУДН, Сеченовский университет, МПГУ).
Мероприятие началось со сбора участниц, во время которого их поздравили с предстоящим Международным женским Днём.
С приветственным словом выступил Ответственный секретарь АМОР Джейхун Гусейнов. Он поздравил всех присутствующих девушек с праздником, указал на особое внимание уделяемое Председателем объединения Лейлы Алиевой на здоровый образ жизни и популяризации спорта среди молодежи, а также пожелал командам честной игры и удачи.
Далее слово взял Координатор проектов АМОР Рамин Раджабов, который пожелал участницам успехов и сил.
В ходе игры в полуфинал вышли команды РУДН, МГУ, ГУУ и Сеченовский университет.
По итогу полуфинала в финале остались команды МГУ и ГУУ. В этой завершающей схватке победителем стала команда ГУУ.
Таким образом места распределились следующим образом:
III место — РУДН
II место — МГУ
I место — ГУУ
Также состоялись особые награждения в номинациях:
- Лучшие игроки турнира: Агаммедова Фидан (РУДН), Сулейманова Лейла (Сеченовский университет), Баранникова Светлана (РУДН);
- Лучший нападающий: Винокурова Карина (ГУУ);
- Лучший подающий: Гулиева Айнур (МГУ);
- Лучший принимающий: Бабашова Джавидан (Сеченовский университет);
- Лучшая группа поддержки — МПГУ
Напомним, что проведение спортивных мероприятий — это добрая традиция АМОР пропаганды спорта и здорового образа жизни среди молодежи. Из года в год организация проводит такие мероприятия как «Кубок Гейдара Алиева» по футболу, спортивные Универсиады, дни здоровья, функционируют спортивные секции (футбол, волейбол) и многое другое.