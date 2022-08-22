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Адиль Алиев: Азербайджан известен в мире как спортивная страна

Адиль Алиев: Азербайджан известен в мире как спортивная страна "Мы встретили спортсменов Федерации кикбоксинга Азербайджана, которые вернулись в нашу страну с медалью на V Играх исламской солидарности. Благодаря высокому вниманию и заботе, уделяемым спорту со стороны главы государства, Азербайджан известен как спорти
Командные
22 августа 2022 г. 23:02
Адиль Алиев: Азербайджан известен в мире как спортивная страна

"Мы встретили спортсменов Федерации кикбоксинга Азербайджана, которые вернулись на родину с медалями V Игр исламской солидарности. Благодаря высокому вниманию и заботе со стороны главы государства, Азербайджан известен в мире как спортивная страна".

Как сообщает Report, об этом заявил почетный президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев.

По его словам, тот факт, что президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились сегодня со спортсменами, добившимися результатов на V Играх исламской солидарности, является наглядным доказательством того высокого значения, которое руководство страны придает нашим спортсменам.

"Я искренне поздравляю всех наших спортсменов с победами и желаю им успехов в профессиональной карьере", - сказал А.Алиев.

Отметим, что на V Играх исламской солидарности сборная Азербайджана по кикбоксингу вернулась домой с 15 медалями.

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Версия на азербайджанском языке Adil Əliyev: "Azərbaycan dünyada idman ölkəsi olaraq tanınır"

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