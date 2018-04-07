14 юных хоккеистов погибли в Канаде в результате ДТП

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ 14 игроков юниорского хоккейного клуба "Гумбольдт Бронкос" из Канады погибли в результате ДТП.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает FoxNews.
Автобус, в котором юниорская команда ехала на матч с "Нипавин Хоукс", столкнулся с грузовиком. ДТП произошло рядом с канадским городом Тисдейл. Матч был отменен. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Федерация хоккея Канады выразили свои соболезнования близким погибших игроков.
Полиция проводит расследование обстоятельств ДТП.
Tural AsadiАвтор новости
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