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    Установлены премии для медалистов II юношеских летних Олимпийских игр

    Исполнение данного распоряжения возложено на Кабинет министров Азербайджанской республики

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "Об установлении премий для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за высокие достижения на II юношеских летних Олимпийских играх в городе Нанкин Китайской Народной Республики". 

    Как сообщает Report, в соответствии с распоряжением каждому спортсмену, занявшему первое место, будет выплачено 50 тыс. манатов, его тренеру - 25 тыс. манатов, каждому спортсмену, занявшему второе место - 30 тыс. манатов, его тренеру - 15 тыс. манатов, каждому спортсмену, занявшему третье место - 20 тыс. манатов, его тренеру - 10 тыс. манатов.

    Исполнение данного распоряжения возложено на Кабинет министров Азербайджанской республики.

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