Состоялась презентация трассы Формулы-1 в Баку

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоялась презентация трассы, на которой в 2016 году пройдет Гран-при Европы в классе Формула-1.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Международной Автомобильной Федерации, на мероприятии главный промоутер Формулы-1 Берни Экклстоун сообщил, что с Министерством молодежи и спорта Азербайджана заключен контракт сроком на 9 лет.

В свою очередь министр молодежи и спорта Азад Рагимов назвал проведение в Баку Формулы-1 очень важным событием.

Главный проектировщик трасс Формулы-1 Герман Тильке сообщил, что протяженность трассы составит более 6 километров. Старт трассы будет перед Домом Правительства на площади Азадлыг, трасса также пройдет по центру Баку до Ичеришехер, по проспекту Нефтяников.

Он отметил, что трасса будет иметь одну из самых длинных прямых, что позволить гоночным болидам развивать скорость до 340 километров в час.