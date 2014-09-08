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    Сборная Азербайджана потерпела два поражения на старте ЧЕ по баскетболу

    По итогам жеребьевки наша команда попала в одну группу со Словенией, Италией и хозяйкой площадки Румынией

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Мужская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 сыграла первые матчи финальной стадии чемпионата Европы в столице Румынии Бухаресте. Напомним, что по итогам жеребьевки наша команда попала в одну группу со Словенией, Италией и хозяйкой площадки Румынией.

    В первой встрече группового этапа наша команда уступила с минимальным счетом Словении – 15:16. Во втором матче против Румынии неудача также постигла сборную Азербайджана – 8:15. После двух поражений шансов на попадание в четвертьфинал у нашей команды практически не осталось.

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