Олимпиец-ампутант приговорен к пяти годам лишения свободы за убийство подруги

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Южноафриканский легкоатлет-ампутант Оскар Писториус приговорен судом к пяти годам тюремного заключения за убийство своей подруги Ревы Стенкамп.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", инцидент произошел 14 февраля 2013 года. Он убил Реву Стенкамп, приняв ее за грабителя и сделав несколько выстрелов в закрытую дверь туалета. Девушка получила смертельные ранения в область головы, рук и груди.

Во время оглашения приговора О.Писториус разрыдался

Отметим, что О.Писториус является шестикратным чемпионом Паралимпийских игр, выступавший и в соревнованиях с участием полноценных спортсменов.