 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане проходит Кубок мира по поло

    Соревнования проходят на открытом манеже «Elite Horse and Polo Club» в поселке Бина

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане проходит Кубок мира по поло. Как сообщает Report, соревнования проходят на открытом манеже «Elite Horse and Polo Club», расположенном в посёлке Бина.

    На организованном Азербайджанской Конной Федерацией турнире за главный трофей поведут борьбу представители Азербайджана, Аргентины, США и стран Евроcоюза. Призовой фонд соревнований достаточно высокий.

    Турнир завершится 7 сентября.

    Отметим, что Кубок мира по поло проходит в Баку во второй раз. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi