Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане проходит Кубок мира по поло. Как сообщает Report, соревнования проходят на открытом манеже «Elite Horse and Polo Club», расположенном в посёлке Бина.

На организованном Азербайджанской Конной Федерацией турнире за главный трофей поведут борьбу представители Азербайджана, Аргентины, США и стран Евроcоюза. Призовой фонд соревнований достаточно высокий.

Турнир завершится 7 сентября.

Отметим, что Кубок мира по поло проходит в Баку во второй раз.