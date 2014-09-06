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    Азербайджанская сборная удачно стартовала в Италии

    В Езоло проходит европейский квалификационный турнир чемпионата мира по пляжному футболу

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/  В итальянском городе Езоло  стартовал европейский квалификационный турнир чемпионата мира по пляжному футболу. Как сообщает Report, команда cборной Азербайджана попала в группу «С» вместе с командами Испании,Чехии и Болгарии. 

    В первом матче  наша сборная встретилась с командой Чехии и одержала уверенную победу со счётом 4:1. В составе  команды отличились Али Гусейнов (2), Сабир Аллахгулиев и Асиф Зейналов. 

    В следующем матче  команда Азербайджана 7 сентября сыграет против Испании, а в 3-м туре 8 сентября - с Болгарией.

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