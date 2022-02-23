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Зверства армян в Ходжалы освещены в колумбийской прессе

Зверства армян в Ходжалы освещены в колумбийской прессе Ведущие цифровые СМИ Колумбии LaOtraCara и Ola Politica опубликовали статью известного журналиста Роберто Тробохо под названием «Сердца плачут о Ходжалы», посвященную 30-летию Ходжалинского геноцида.
Карабах
23 февраля 2022 г. 08:45
Зверства армян в Ходжалы освещены в колумбийской прессе

Ведущие цифровые СМИ Колумбии LaOtraCara и Ola Politica опубликовали статью известного журналиста Роберто Тробохо под названием "Сердца плачут о Ходжалы", посвященную 30-летию Ходжалинского геноцида.

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Мексике, во время первой, развязанной Арменией против Азербайджана войны, 26 февраля армянские вооруженные силы совершили беспрецедентные зверства в отношении мирных жителей Ходжалы, в том числе женщин и детей, были убиты сотни невинных людей, в том числе старики.

Автор говорит, что это ужасное преступление, запятнавшее историю человечества и оставившее неизгладимый след в сердцах людей, несмотря на прошедшие 30 лет, долгое время лицемерно отрицалось руководством Армении, но мировое сообщество никогда не должно забывать это событие.

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Версия на английском языке Colombian media outlet publishes article on unprecedented atrocities of Armenians against civilians
Версия на азербайджанском языке Ermənilərin mülki əhaliyə qarşı misli görünməmiş vəhşiliyi Kolumbiya mətbuatında

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