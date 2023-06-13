О нас

Зияд Самедзаде: Азербайджан ни у кого не берет долг на восстановление Карабаха

Зияд Самедзаде: Азербайджан ни у кого не берет долг на восстановление Карабаха Азербайджан ни у кого не берет в долг за восстановление и возрождение освобожденных от оккупации территорий.
Карабах
13 июня 2023 г. 12:44
Зияд Самедзаде: Азербайджан ни у кого не берет долг на восстановление Карабаха

Азербайджан ни у кого не берет в долг за восстановление и возрождение освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса, академик Зияд Самедзаде на международной научной конференции в Баку на тему "Реинтеграция освобожденных территорий в экономику страны: цели и направления“.

Он сказал, что за последние два года на Карабах было потрачено более 6,5 миллиардов манатов, и финансирование в этом направлении продолжается: "В этом году будет выделено дополнительно более 2 млрд манатов. Работа, проведенная в короткие сроки в Карабахе, еще раз показывает, насколько сильна экономика Азербайджана".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ziyad Səmədzadə: "Azərbaycan Qarabağın bərpası üçün heç kimdən borc almır"

Экслюзивные новости

Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
8 июня 2023 г. 16:23
Херсон погрузился под воду
ФотоХерсон погрузился под воду
8 июня 2023 г. 11:44
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
8 июня 2023 г. 09:37
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
7 июня 2023 г. 14:14
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi