Зияд Самедзаде: Азербайджан ни у кого не берет долг на восстановление Карабаха

Азербайджан ни у кого не берет в долг за восстановление и возрождение освобожденных от оккупации территорий.

Азербайджан ни у кого не берет в долг за восстановление и возрождение освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса, академик Зияд Самедзаде на международной научной конференции в Баку на тему "Реинтеграция освобожденных территорий в экономику страны: цели и направления“.

Он сказал, что за последние два года на Карабах было потрачено более 6,5 миллиардов манатов, и финансирование в этом направлении продолжается: "В этом году будет выделено дополнительно более 2 млрд манатов. Работа, проведенная в короткие сроки в Карабахе, еще раз показывает, насколько сильна экономика Азербайджана".