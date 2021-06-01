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Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ

Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ "Школа, которая будет построена в Шуше, будет обеспечена всем необходимым".
Карабах
1 июня 2021 г. 12:50
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
Зия Сельчук
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"Школа, которая будет построена в Шуше, будет обеспечена всем необходимым".

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил министр национального образования Турции Зия Сельчук.

По его словам, планируется, что некоторые уроки будут проводить прибывшие из Турции или получившие образование в Турции учителя.

27 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Зию Сельчука. Глава государства на приеме отметил, что в рамках ожидаемого визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу в качестве подарка, предложенного Турцией, будет проведена церемония закладки фундамента школы.

Р.T.Эрдоган прибудет в Азербайджан 15 июня. Визит в Шушу запланирован на 16 июня.

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Версия на английском языке Ziya Selcuk: Turkish teachers to work in future school in Shusha - EXCLUSIVE
Версия на азербайджанском языке Ziya Selçuk: "Şuşada inşa ediləcək məktəbdə türkiyəli müəllimlərin dərs keçməsi planlaşdırılır" - EKSKLÜZİV

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