Журналисты посетили Джума-мечеть в Агдаме

Продолжается поездка группы представителей местных СМИ в освобожденный от оккупации Агдамский район.
По словам командированного в Агдамский район сотрудника Report, представители СМИ посетили Джума-мечеть в Агдаме.
Представителям СМИ была предоставлена информация об историко-религиозном памятнике, подвергшемся армянскому вандализму.
Отметим, что поездка была организована Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.
В освобожденной от оккупации части Агдамского района с поездкой находится специальный представитель президента Азербайджана Эмин Гусейнов.