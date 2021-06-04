Журналисты посетили Джума-мечеть в Агдаме

Продолжается поездка группы представителей местных СМИ в освобожденный от оккупации Агдамский район.

Продолжается поездка группы представителей местных СМИ в освобожденный от оккупации Агдамский район.

По словам командированного в Агдамский район сотрудника Report, представители СМИ посетили Джума-мечеть в Агдаме.

Представителям СМИ была предоставлена информация об историко-религиозном памятнике, подвергшемся армянскому вандализму.

Отметим, что поездка была организована Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

В освобожденной от оккупации части Агдамского района с поездкой находится специальный представитель президента Азербайджана Эмин Гусейнов.