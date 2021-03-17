Журналисты посетили Азыхскую пещеру

Азыхские находки доказывают, что люди начали жить на территории Азербайджана 1,5 миллиона лет назад

17 марта состоялась поездка представителей прессы в освобожденные от оккупации Физулинский и Ходжавендский районы.

Как сообщает корреспондент Report, участники медиатура посетили освобожденные от оккупации территории Физулинского района, древнейшую стоянку первобытного человека - Азыхскую пещеру.

Также планируется посещение поселка Гадрут в Ходжавендском районе.

Азыхская карстовая пещера находится в 14 км к северо-западу от города Физули, вблизи от Ходжавенда на левом берегу Гуручая, на высоте 900 метров над уровнем моря. Единственный многослойный памятник, относящийся к эпохе Антропогена. Азыхские находки ещё раз доказывают, что люди начали жить на территории Азербайджана 1,5 миллиона лет назад.