Журналисты побывали в селе Сус Лачынского района

Группа представителей средств массовой информации посетила село Сус освобожденного от оккупации города Лачын.
Как сообщает командированный в Лачын сотрудник Report, представители СМИ посетили дома, разрушенные армянами.
Как выяснилось, все дома и административные здания, расположенные в селе, были разрушены армянскими вандалами.
Также враги разрушили бетонный завод в сельской местности и уничтожили лесной массив.
В настоящее время в селе несут службу военнослужащие азербайджанской армии, внутренних войск Министерства внутренних дел и сотрудники Лачынского районного отдела полиции.
26 августа президент Ильхам Алиев разместил на своей странице в твиттере пост о размещении Азербайджанской Армии в городе Лачыне. В тот же день Верховный главнокомандующий сообщил хорошие новости о возвращении азербайджанцев в Лачын, взятии под контроль города Лачына, сел Забуха и Суса. В связи с этим он поздравил всех лачынцев и азербайджанский народ.