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Журналисты побывали в селе Сус Лачынского района

Журналисты побывали в селе Сус Лачынского района Группа представителей средств массовой информации посетила село Сус освобожденного от оккупации города Лачын.
Карабах
1 сентября 2022 г. 14:33
Журналисты побывали в селе Сус Лачынского района

Группа представителей средств массовой информации посетила село Сус освобожденного от оккупации города Лачын.

Как сообщает командированный в Лачын сотрудник Report, представители СМИ посетили дома, разрушенные армянами.

Как выяснилось, все дома и административные здания, расположенные в селе, были разрушены армянскими вандалами.

Также враги разрушили бетонный завод в сельской местности и уничтожили лесной массив.

В настоящее время в селе несут службу военнослужащие азербайджанской армии, внутренних войск Министерства внутренних дел и сотрудники Лачынского районного отдела полиции.

26 августа президент Ильхам Алиев разместил на своей странице в твиттере пост о размещении Азербайджанской Армии в городе Лачыне. В тот же день Верховный главнокомандующий сообщил хорошие новости о возвращении азербайджанцев в Лачын, взятии под контроль города Лачына, сел Забуха и Суса. В связи с этим он поздравил всех лачынцев и азербайджанский народ.

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Версия на азербайджанском языке ФотоJurnalistlər Laçının Sus kəndində olub, ermənilərin məhv etdiyi beton zavoduna baş çəkib

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