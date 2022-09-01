Журналисты побывали в селе Сус Лачынского района

Группа представителей средств массовой информации посетила село Сус освобожденного от оккупации города Лачын.

Группа представителей средств массовой информации посетила село Сус освобожденного от оккупации города Лачын.

Как сообщает командированный в Лачын сотрудник Report, представители СМИ посетили дома, разрушенные армянами.

Как выяснилось, все дома и административные здания, расположенные в селе, были разрушены армянскими вандалами.

Также враги разрушили бетонный завод в сельской местности и уничтожили лесной массив.

В настоящее время в селе несут службу военнослужащие азербайджанской армии, внутренних войск Министерства внутренних дел и сотрудники Лачынского районного отдела полиции.

26 августа президент Ильхам Алиев разместил на своей странице в твиттере пост о размещении Азербайджанской Армии в городе Лачыне. В тот же день Верховный главнокомандующий сообщил хорошие новости о возвращении азербайджанцев в Лачын, взятии под контроль города Лачына, сел Забуха и Суса. В связи с этим он поздравил всех лачынцев и азербайджанский народ.