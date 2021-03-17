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Журналисты побывали в селах Эдилли и Дюдюкчу Ходжавендского района

Журналисты побывали в селах Эдилли и Дюдюкчу Ходжавендского района 17 марта была организована поездка представителей прессы в освобожденные от оккупации Физулинский и Ходжавендский районы
Карабах
17 марта 2021 г. 11:53
Журналисты побывали в селах Эдилли и Дюдюкчу Ходжавендского района
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Представители СМИ в рамках визита в освобожденные от оккупации районы побывали в селах Эдилли и Дюдюкчу Ходжавендского района.

Как сообщает корреспондент Report, на исконных азербайджанских землях, освобожденных от армянской оккупации нашими героическими солдатами, сегодня развевается трехцветный флаг Азербайджана.

Эти территории были оккупированы Арменией в 1992 году. Славная Азербайджанская армия освободила эти земли от оккупации в результате начатой операции "Железный кулак" в Отечественной войне в прошлом году.

Отметим, что 17 марта была организована поездка представителей прессы в освобожденные от оккупации Физулинский и Ходжавендский районы. Ранее участники мероприятия посетили освобожденные от оккупации территории Физулинского района, Азыхскую пещеру, считающуюся одним из древнейших мест поселения человека.

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Версия на азербайджанском языке ФотоJurnalistlər Xocavəndin Edilli və Düdükçü kəndlərində olublar

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