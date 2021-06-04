Журналисты ознакомятся с состоянием объектов культурного наследия в Агдаме

Началась очередная поездка группы представителей средств массовой информации в освобожденный от оккупации Агдамский район.

Началась очередная поездка группы представителей средств массовой информации в освобожденный от оккупации Агдамский район.

Как сообщает участвующий в поездке сотрудник Report, журналисты едут в Агдам с целью ознакомления с состоянием расположенных в центре города объектов культурного наследия, разрушенных армянскими вандалами в период оккупации.

В рамках визита состоится осмотр мечети Джума, Музея хлеба, административного здания, Дома шахмат, Драматического театра, комплекса сооружений Дворца Панахали хана, мечети в селе Гияслы, крепости и мечети Шахбулаг.

Отметим, что поездка организована Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.