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Журналисты ознакомятся с состоянием объектов культурного наследия в Агдаме

Журналисты ознакомятся с состоянием объектов культурного наследия в Агдаме Началась очередная поездка группы представителей средств массовой информации в освобожденный от оккупации Агдамский район.
Карабах
4 июня 2021 г. 11:58
Журналисты ознакомятся с состоянием объектов культурного наследия в Агдаме

Началась очередная поездка группы представителей средств массовой информации в освобожденный от оккупации Агдамский район.

Как сообщает участвующий в поездке сотрудник Report, журналисты едут в Агдам с целью ознакомления с состоянием расположенных в центре города объектов культурного наследия, разрушенных армянскими вандалами в период оккупации.

В рамках визита состоится осмотр мечети Джума, Музея хлеба, административного здания, Дома шахмат, Драматического театра, комплекса сооружений Дворца Панахали хана, мечети в селе Гияслы, крепости и мечети Шахбулаг.

Отметим, что поездка организована Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоJurnalistlər Ağdamda mədəni irs obyektlərinin durumu ilə tanış olacaqlar

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