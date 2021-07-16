Журналисты ознакомились в Агдаме с процессом очистки от мин

16 июля Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана был организован медиатур на территории, где проводятся операции по очистке от мин.

16 июля Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана был организован медиатур на территории, где проводятся операции по очистке от мин.

Как передает карабахское бюро Report, целью проекта является ознакомление с процессом очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных от армянской оккупации жилых пунктов.

Представители СМИ проследили за операцией в селе Гызыл Кенгерли Агдамского района. Сообщается, что сейчас операции по разминированию ведутся вручную механическим способом и специально обученными собаками.

Отмечается, что сотрудники Службы спасения особого риска МЧС проводят работы по очистке от мин на территории села Афетли Агдамского района, водохранилища Хачынчай, бетонных каналах по левую и правую сторону от водохранилища, а также в селе Гызыл Кенгерли.