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Журналисты ознакомились в Агдаме с процессом очистки от мин

Журналисты ознакомились в Агдаме с процессом очистки от мин 16 июля Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана был организован медиатур на территории, где проводятся операции по очистке от мин.
Карабах
16 июля 2021 г. 14:06
Журналисты ознакомились в Агдаме с процессом очистки от мин

16 июля Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана был организован медиатур на территории, где проводятся операции по очистке от мин.

Как передает карабахское бюро Report, целью проекта является ознакомление с процессом очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных от армянской оккупации жилых пунктов.

Представители СМИ проследили за операцией в селе Гызыл Кенгерли Агдамского района. Сообщается, что сейчас операции по разминированию ведутся вручную механическим способом и специально обученными собаками.

Отмечается, что сотрудники Службы спасения особого риска МЧС проводят работы по очистке от мин на территории села Афетли Агдамского района, водохранилища Хачынчай, бетонных каналах по левую и правую сторону от водохранилища, а также в селе Гызыл Кенгерли.

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Версия на английском языке ФотоJournalists watch demining process in Aghdam
Версия на азербайджанском языке ФотоJurnalistlər Ağdamda minatəmizləmə prosesi ilə tanış olublar

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