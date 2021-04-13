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Журналисты находятся в освобожденном Джебраильском районе

Журналисты находятся в освобожденном Джебраильском районе Во время оккупации армяне уничтожили восточный платан
Карабах
13 апреля 2021 г. 13:56
Журналисты находятся в освобожденном Джебраильском районе
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Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана организовало медиа-тур в освобожденный от оккупации Джебраильский район.

Как передает командированный в Джебраил корреспондент Report, в ходе поездки журналисты побывали на уничтоженных зеленых участках в районных селах Беюк Марджанлы, Эмирварлы, стали свидетелями совершенных армянскими вандалами зверств.

Завсектором МЭПР Мехман Набиев рассказал о 800-летнем восточном платане, росшем на территории села Эмирварлы.

По его словам это дерево в 1974 году получило особый охранный статус: "Во время оккупации армяне уничтожили восточный платан. В Губадлинском, Джебраильском, Физулинском и Зангиланском районах имелось 35 восточных платанов. Во всех этих районах армяне уничтожили деревья".

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Версия на английском языке ФотоMedia tour organized to liberated Jabrayil region
Версия на азербайджанском языке ФотоJurnalistlər Cəbrayıl rayonundadır

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