Журналистка из Молдовы: Осуждаю убийство мирных жителей Гянджи

Военные преступления должны быть расследованы.

Военные преступления, совершенные в отношении мирных жителей Гянджи, должны быть расследованы.

Как передает Report, об этом заявила журналистка из Молдовы Елена Держанская после ознакомления с последствиями ракетных обстрелов этого города ВС Армении в ходе Отечественной войны.

"Любая война – это зло, гибель мирных жителей и горе. Я осуждаю любую провокацию, любые военные действия и, прежде всего, убийство мирных жителей. Сегодня мы видели фотографии погибших детей и женщин. Это страшно. Военные преступления должны быть расследованы", - сказала она.

В свою очередь, журналист из Грузии Вахтанг Гограчидзе отметил, что азербайджанцы – счастливый народ, потому что смогли вернуть Карабах.

"Очень много людей погибло во время войны. Мы своими глазами увидели, что здесь, в Гяндже, произошло. Мы были также в Карабахе. Я очень хорошо знаю, что значит война", - сказал он, напомнив, что Грузия имеет проблему оккупированных территорий.