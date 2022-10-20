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Журналистка из Молдовы: Осуждаю убийство мирных жителей Гянджи

Журналистка из Молдовы: Осуждаю убийство мирных жителей Гянджи Военные преступления должны быть расследованы.
Карабах
20 октября 2022 г. 11:22
Журналистка из Молдовы: Осуждаю убийство мирных жителей Гянджи

Военные преступления, совершенные в отношении мирных жителей Гянджи, должны быть расследованы.

Как передает Report, об этом заявила журналистка из Молдовы Елена Держанская после ознакомления с последствиями ракетных обстрелов этого города ВС Армении в ходе Отечественной войны.

"Любая война – это зло, гибель мирных жителей и горе. Я осуждаю любую провокацию, любые военные действия и, прежде всего, убийство мирных жителей. Сегодня мы видели фотографии погибших детей и женщин. Это страшно. Военные преступления должны быть расследованы", - сказала она.

В свою очередь, журналист из Грузии Вахтанг Гограчидзе отметил, что азербайджанцы – счастливый народ, потому что смогли вернуть Карабах.

"Очень много людей погибло во время войны. Мы своими глазами увидели, что здесь, в Гяндже, произошло. Мы были также в Карабахе. Я очень хорошо знаю, что значит война", - сказал он, напомнив, что Грузия имеет проблему оккупированных территорий.

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Версия на английском языке Journalist from Moldova: I condemn killing of civilians in Azerbaijan’s Ganja
Версия на азербайджанском языке Moldovalı jurnalist: “Gəncədə dinc əhaliyə qarşı törədilən cinayətlər araşdırılmalıdır”

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