Журналистка из Бразилии: Произошедшее в Карабахе ужасает

Разрушения, минирование территорий, уничтожение памятников архитектуры в Карабахе армянами - ужасные события для всего цивилизационного мира.

Разрушения, минирование территорий, уничтожение памятников архитектуры в Карабахе армянами - это ужасные события для всего цивилизационного мира.

Об этом Report заявила бразильская журналистка телекомпании Tv Brasil Флавия Пейшото (Flavia Peixoto), посетившая сегодня Агдам в составе группы иностранных журналистов, прибывших в Азербайджан для освещения саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

"Я живу в Бразилии, это так далеко отсюда. Все, что здесь произошло, и то, что я сегодня увидела, очень меня опечалило", - сказала она, выразив разочарование тем, как армяне отнеслись к историческим памятникам Азербайджана в Карабахе.

"Это новая реальность для меня, и она меня шокирует", заключила она.