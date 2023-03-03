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Журналистка из Бразилии: Произошедшее в Карабахе ужасает

Журналистка из Бразилии: Произошедшее в Карабахе ужасает Разрушения, минирование территорий, уничтожение памятников архитектуры в Карабахе армянами - ужасные события для всего цивилизационного мира.
Карабах
3 марта 2023 г. 15:24
Журналистка из Бразилии: Произошедшее в Карабахе ужасает

Разрушения, минирование территорий, уничтожение памятников архитектуры в Карабахе армянами - это ужасные события для всего цивилизационного мира.

Об этом Report заявила бразильская журналистка телекомпании Tv Brasil Флавия Пейшото (Flavia Peixoto), посетившая сегодня Агдам в составе группы иностранных журналистов, прибывших в Азербайджан для освещения саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

"Я живу в Бразилии, это так далеко отсюда. Все, что здесь произошло, и то, что я сегодня увидела, очень меня опечалило", - сказала она, выразив разочарование тем, как армяне отнеслись к историческим памятникам Азербайджана в Карабахе.

"Это новая реальность для меня, и она меня шокирует", заключила она.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyalı jurnalist: “Ermənilərin Qarabağda törətdiyi dağıntılar sivil dünya üçün dəhşətli hadisələrdir”
Версия на английском языке Brazilian journalist: What happened in Karabakh is horrifying

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