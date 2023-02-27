Журналист из Великобритании: Требования азербайджанских экоактивистов очень важны

Требования экоактивистов, протестующих на дороге Ханкенди-Лачын против загрязнения окружающей среды и незаконной эксплуатации природных ресурсов очень важны.

Требования экоактивистов, протестующих на дороге Ханкенди-Лачын против загрязнения окружающей среды и незаконной эксплуатации природных ресурсов очень важны.

Как передает Report, об этом журналистам заявил журналист The Travel Magazine Роберт Паркер, освещающий протест азербайджанских экоактивистов.

По его словам, это его первая поездка в Карабах.

"Я только сегодня приехал, и очень рад и горд видеть, как молодые люди протестуют против экологических преступлений", - сказал он.

Р. Паркер отметил, что долг каждого человека на этой земле – сохранять красоту природы.

"Здесь в Карабахе очень прекрасные горы. Я думаю то, что они [экоактивисты] делают для того, чтобы остановить загрязнение, очень важно", - заключил Р.Паркер.