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Журналист из США: Не увидел никакой блокады на Лачынской дороге

Журналист из США: Не увидел никакой блокады на Лачынской дороге Мне обещали, что я увижу блокаду Лачинской дороги, которой на самом деле нет.
Карабах
27 февраля 2023 г. 17:53
Журналист из США: Не увидел никакой блокады на Лачынской дороге

Лачынская дорога не заблокирована.

Как передает Report, об этом журналистам заявил старший корреспондент журнала Ami Magazine в Белом доме Джейк Теркс.

"Я не увидел никакой блокады, я стал свидетелем, как машины проезжают беспрепятственно",- сказал он.

Джейк Теркс добавил, что испытывает даже некое разочарование из-за того, что, "проделав такой огромный путь, но не смог увидеть "блокады", которая, как заявляет мир, происходит сейчас на Лачынской дороге".

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 78 дней.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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