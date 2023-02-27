Журналист из США: Протестующие на дороге Ханкенди-Лачын обеспокоены экологической проблемой в Карабахе

Протестующие на дороге Ханкенди-Лачын обеспокоены минным загрязнением, а также ситуацией с экологией и окружающей средой в Карабахе.

Протестующие на дороге Ханкенди-Лачын обеспокоены минным загрязнением, а также ситуацией с экологией и окружающей средой в Карабахе.

Как передает Report, об этом старший корреспондент журнала Ami Magazine в Белом доме Джейк Теркс заявил в интервью телеканалу Newsmax.

"То, что мы видим в последние два месяца - это протест на Лачынской дороге, который вызвал много беспокойства", заявил Теркс.

Говоря о российском миротворческом контингенте, временно находящимся на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, Теркс добавил, что и Баку, и Ереван несколько обеспокоены по поводу их размещения на данной территории.

"У России был военный союз с Арменией, но, когда в 2020 году разразилась война, Россию нигде не было видно с точки зрения оказания военной поддержки своему союзнику. За 44 дня Азербайджану удалось восстановить контроль над территорией, которая была отнята у них в 1990-х годах в ходе Первой карабахской войны. Таким образом, российские миротворцы были введены для поддержания мира, но, тем не менее, с обеих сторон по этому поводу было высказано беспокойство. С азербайджанской стороны утверждают о том, что наземные мины были ввезены контрабандой и установлены на территории, которые в настоящее время находятся под контролем миротворческого контингента России. В результате подрыва на минах погибло около 50 гражданских лиц, в том числе 2 журналиста", - сказал он.