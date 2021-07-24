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Журналист из Колумбии: Ракетные удары по Гяндже - настоящее зверство

Журналист из Колумбии: Ракетные удары по Гяндже - настоящее зверство Группа зарубежных журналистов из стран Южной Америки посетила Гянджу, где ознакомилась с последствиями ракетных ударов Армении по мирному городу в ходе второй карабахской войны.
Карабах
24 июля 2021 г. 12:11

Группа зарубежных журналистов из стран Южной Америки посетила Гянджу, где ознакомилась с последствиями ракетных ударов Армении по мирному городу в ходе второй карабахской войны.

Как сообщает Report, журналисты из Мексики, Бразилии и Колумбии побывали на месте ракетных ударов, которые в октябре прошлого года унесли жизни 26 жителей Гянджи, среди которых были дети и младенцы.
Их проинформировали о разрушительных последствиях армянской атаки на мирный город.

Бразильская журналистка Фабиана Джейхан назвала произошедшее настоящей трагедией и провокацией с армянской стороны. “Город Гянджа, второй по величине город Азербайджана. Город, который находился далеко от боевых действий в Карабахе. Люди жили своей жизнью, и в одно мгновение их жизнь оборвалась прямо в в их собственных домах. Это очень печально, это настоящая трагедия’.

Колумбийский журналист Роберто Тробахо при виде разрушений не смог сдержать слез.

“Больше всего из увиденного в ходе визита меня потрясло случившееся в Гяндже, потому что атака была совершена на мирный город в ночное время. Среди жертв есть совсем маленькие дети. Все они погибли ночью во сне. Это настоящее зверство, жестокость. Может Бог и простит такое, но я как человек, не могу простить такое преступление, настоящее преступление против человечности”- заявил Р. Тробахо.

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