Жительница Забуха: Моя мечта - увидеть всех наших сельчан на своих местах и ​​снова быть счастливыми

Жительница Забуха: Моя мечта - увидеть всех наших сельчан на своих местах и ​​снова быть счастливыми

"Моя мечта - увидеть всех наших сельчан на своих местах и ​​снова быть счастливыми. У меня такое впечатление, что я помолодею, когда окажусь там".

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"Моя мечта - увидеть всех наших сельчан на своих местах и ​​снова быть счастливыми. У меня такое впечатление, что я помолодею, когда окажусь там". Об этом сказала Report жительница села Забуха Симая Аббасова, которая сегодня возвращается на свою родную землю в рамках первого этапа переселения бывших вынужденных переселенцев. "Я возвращаюсь спустя 31 год. Хотела бы поблагодарить уважаемого Президента за то, что спустя много лет он предоставил нам эту возможность. Мы много страдали, но в итоге счастливы", - отметила С.Аббасова. Напомним, что в рамках возвращения бывших вынужденных переселенцев в село Забух Лачынского района отправились первые 20 семей. Подпишитесь на наш Telegram канал