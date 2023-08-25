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Жительница Забуха: Моя мечта - увидеть всех наших сельчан на своих местах и ​​снова быть счастливыми

Жительница Забуха: Моя мечта - увидеть всех наших сельчан на своих местах и ​​снова быть счастливыми "Моя мечта - увидеть всех наших сельчан на своих местах и ​​снова быть счастливыми. У меня такое впечатление, что я помолодею, когда окажусь там".
Карабах
25 августа 2023 г. 07:14
Жительница Забуха: Моя мечта - увидеть всех наших сельчан на своих местах и ​​снова быть счастливыми

"Моя мечта - увидеть всех наших сельчан на своих местах и ​​снова быть счастливыми. У меня такое впечатление, что я помолодею, когда окажусь там".

Об этом сказала Report жительница села Забуха Симая Аббасова, которая сегодня возвращается на свою родную землю в рамках первого этапа переселения бывших вынужденных переселенцев.

"Я возвращаюсь спустя 31 год. Хотела бы поблагодарить уважаемого Президента за то, что спустя много лет он предоставил нам эту возможность. Мы много страдали, но в итоге счастливы", - отметила С.Аббасова.

Напомним, что в рамках возвращения бывших вынужденных переселенцев в село Забух Лачынского района отправились первые 20 семей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZabux sakini: “Arzum bütün kəndlilərimizi yerində görüb yenidən sevinməkdir”

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