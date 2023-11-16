Жительница, возвращающаяся в село Забух: Слава Всевышнему, что нам посчастливилось дожить до этого дня

Слава Всевышнему, что нам посчастливилось дожить до этого дня. Сегодня я возвращаюсь в родное село.
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Она выразила благодарность президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, доблестной азербайджанской армии, благодаря которым сегодня бывшие вынужденные переселенцы могут с высоко поднятой головой вернуться к родному очагу.
"Да упокоит Всевышний души наших шехидов, которые отдали свои жизни на этом пути", - добавила Х.Аббасова.
Напомним, что сегодня из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку в село Забух выехал очередной миграционный караван.