Жительница, возвращающаяся в село Забух: Слава Всевышнему, что нам посчастливилось дожить до этого дня

Слава Всевышнему, что нам посчастливилось дожить до этого дня. Сегодня я возвращаюсь в родное село.

Слава Всевышнему, что нам посчастливилось дожить до этого дня. Сегодня я возвращаюсь в родное село.

Как сообщает Report , об этом сказала жительница села Забух Лачынского района Хаяла Аббасова перед отъездом на родную землю.

Она выразила благодарность президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, доблестной азербайджанской армии, благодаря которым сегодня бывшие вынужденные переселенцы могут с высоко поднятой головой вернуться к родному очагу.

"Да упокоит Всевышний души наших шехидов, которые отдали свои жизни на этом пути", - добавила Х.Аббасова.

Напомним, что сегодня из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку в село Забух выехал очередной миграционный караван.